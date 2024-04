Amerykański komik wyśmiał Andrzeja Dudę na wizji. "Kto przyssał się do Trumpa?"

Idź na wybory 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 6 Odpowiedz

No co ty dużo mówić Duda jest w tym samym koszyku co prezydenci Argentyny i Węgier, nic dziwnego że ciągnie go do Trumpa. Wszyscy Ci panowie mają takie same priorytety kasa i władza i zero kręgosłupa moralnego