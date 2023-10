Amerykański tabloid donosi, że Joanna Krupa i Douglas Nunes SFINALIZOWALI ROZWÓD! Ujawniono szczegółowe ustalenia

Mania 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jakoś przykro bo się wydaje, że jak tak się dogadają to może by wrócili. Ale to eak nie działa. Brawo dla Asi i ex męża, że wiedzą że są odpowiedzalni za swoje emocje i dziecka. Szczęścia życzę obojgu i coreczce