Joanna Krupa wróci DO POLSKI?! Opowiedziała o separacji z Douglasem Nunesem: "Tak naprawdę nie decyduję sama..."

WRÓĆCIE DO SIEBIE!!! Aśka, gdzie Ty drugiego takiego faceta znajdziesz? Przystojny, ułożony, kulturalny, poważny, stabilny, kocha zwierzęta, a co najważniejsze to OJCIEC NA MEDAL 👍 Czego Ty jeszcze chcesz? Żaden inny facet NIGDY nie będzie tak traktował Ashy jak jej biologiczny ojciec, żaden jej tak nie pokocha. Z nikim Ashy nie będzie lepiej niż z własnym ojcem. A potem niejedna się na Twojego męża połasi. On pewnie mądry i tak szybko do innej nie poleci mimo wszystko, również ze względu na córkę. Ale jeśli by się tak zdarzyło nie żałowałabyś? Ale po fakcie to będzie już za późno... OGARNIJCIE SIĘ! Jedno i drugie niech pójdzie po rozum do głowy i nie rozwalajcie sobie rodziny, bo jesteście pięknymi ludźmi, tworzycie cudowną familię i macie prześliczną uroczą córeczkę, której potrzebni są kochający się mama i tata. Życzę Wam, żebyście wspólnie odnaleźli szczęście jako para, bo nie wierzę, że już zupełnie się nie kochacie ❤️ Może czasami warto schować dumę do kieszeni i ustąpić w pewnych sprawach dla wyższego dobra. Niby już to właśnie zrobiliście... Jednak udawanie rodziny będąc w separacji to nie to samo dla dziecka co prawdziwie kochający się i zgrani rodzice... Dziecko wie i czuje znacznie więcej niż Wam się wydaje. Chłonie jak gąbka Wasze uczucia i złe emocje. Wiem, co ja tam mogę wiedzieć... Ale po prostu nie wierzę, że tej miłości już tam zupełnie nie ma... A jeśli są problemy, niezgodność charakterów, rozmijanie się, to dla chcącego nic trudnego. Podobno nie ma rzeczy niemożliwych... Macie przecież WSPÓLNY CEL, KTÓRYM JEST WASZA CÓRKA i nic nigdy nie powinno być ważniejsze od niej i jej szczęścia. POWODZENIA! ❤️❤️❤️