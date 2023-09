Joanna Krupa i Douglas Nunes pochwalili się WSPÓLNYM weekendem z małą Ashą nad oceanem (ZDJĘCIA)

Nie jest tajemnicą, że Joanna Krupa i Douglas Nunes są w trakcie rozwodu, którego oficjalnym powodem są "różnice nie do pogodzenia". Choć mąż modelki złożył już pozew do sądu w Los Angeles, to rodzice Ashy pozostają w przyjacielskich relacjach, ponieważ pragną, aby ich córka nie odczuwała rozpadu małżeństwa i mogła cieszyć się cudownym dzieciństwem.