Douglas Nunes pęka z radości nad sukcesem Ashy: "Jestem dumny z tej małej rybki". Reakcja Joanny Krupy była JEDNOZNACZNA (FOTO)

Joanna Krupa i Douglas Nunes kilka miesięcy temu ogłosili, że ich małżeństwo właśnie dobiegło końca. Przedsiębiorca i ojciec małej Ashy wniósł do sądu w Los Angeles pozew o rozwód, za powód takiej decyzji podając klasyczne "różnice nie do pogodzenia". Wygląda jednak na to, że niektóre z dzielących ich różnic można najwyraźniej pogodzić, bo w sprawie opieki nad córką są wyjątkowo zgodni.