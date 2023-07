Douglas Nunes zamieścił nagranie ze wspólnych wakacji z Joanną Krupą i córką. Modelka zostawiła WYMOWNY komentarz

Pół roku temu potwierdziły się obawy fanów Joanny Krupy , którzy od miesięcy podejrzewali kryzys w jej małżeństwie z Douglasem Nunesem . Amerykański biznesmen postanowił zakończyć pięcioletnie małżeństwo z Polką i wniósł do sądu w Los Angeles pozew o rozwód, za powód podając "różnice nie do pogodzenia". Gdy skrzętnie ukrywany przez ekspartnerów sekret o rozstaniu ujrzał w końcu światło dzienne, oboje zapewnili media, że "pozostali przyjaciółmi", gdyż ich priorytetem jest, by mimo ich problemów córka Asha Leigh dorastała w szczęśliwej rodzinie.

Douglas Nunes zamieścił nagranie ze wspólnych wakacji z Joanną Krupą i córką

Ostatnio Krupa i Nunes podsycili plotki o potencjalnym powrocie do siebie, wybierając się na wspólne wakacje z małą Ashą do Włoch. Co więcej, przedsiębiorca zatrzymał się w tym samym luksusowym hotelu, co modelka oraz ich córka. Teraz Douglas podzielił się na swoim profilu nagraniem z wakacji, na którym widać nie tylko Ashę, ale również... Dżoanę. I o dziwo, Krupa pokusiła się na komentarz pod wspomnianym postem.