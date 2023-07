Joanna Krupa poleciała na włoskie wakacje z... Douglasem Nunesem?! Są dowody (ZDJĘCIA)

Pxr 18 min. temu zgłoś do moderacji 3 5 Odpowiedz

Ocieplany wizerunek, bo jest rozwódką. Dziecko na wakacjach z dwojgiem rodziców, bo tak być musi, co nie znaczy, że Asia wróciła do męża. Po rozwodzie też można być w dobrych układach z ex mężem skoro mają dziecko. Jak wróci do męża będą same pozytywne komentarze, ale nie tak zaraz po rozwodzie. Raczej do niego nie wróci. Spotkania dla dobra dziecka. W końcu to nie dziecko wzięło rozwód