Joanna Krupa i Douglas Nunes wrócili do siebie? Ujawniono, czy mąż modelki wycofał pozew rozwodowy

W marcu tego roku kolorowe portale zalała fala newsów o tym, że po niemal pięciu latach kolejne małżeństwo Joanny Krupy przejdzie do historii. Informowano wtedy, że Douglas Nunes złożył pozew o rozwód w sądzie w Los Angeles. Amerykański przedsiębiorca, jako powód rozstania miał wskazywać "różnice nie do pogodzenia" . Według ustaleń prasy, wniósł także o wspólną opiekę nad ich trzyletnią córką, Ashą-Leigh.

Joanna Krupa jednak się nie rozwodzi? Internauci wciąż się zastanawiają

Joanna Krupa i Douglas Nunes wrócili do siebie? Modelka wyjaśnia

Odnosząc się do krążących w sieci plotek, Joanna Krupa odpowiedziała jednej z internautek, że rodzinne wakacje we Włoszech zostały zaaranżowane specjalnie dla córki. Oliwy do ognia dodał jednak fakt, że według niektórych portali Douglas Nunes towarzyszył Joannie Krupie i Ashy-Leigh również na planie zdjęciowym do nowego sezonu "Top Model". Co ciekawe, tuż po ogłoszeniu rozwodu w marcu, para była widywana zdecydowanie rzadziej, co mogłoby przeczyć teoriom, że obecnie spotyka się jedynie ze względu na dobro córki.