Joanna Krupa odpowiada "zatroskanym" instamatkom: "Ludzie są OHYDNI. Moja córka NIE CHODZI w pampersie"

Mia 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pani Joanno, ma pani próbkę tego, na co stać biedotę chorą z zazdrości i nienawiści i dziwię się pani, że tak panią ciągnie do Polski, pytam po co, to jest tylko namiastka tego, z czym się tu można zetknąć. Czy mama pani po to wyjechała z małymi dziećmi do USA pracując ciężko na lepszy byt dla was, żeby pani tutaj wracała do tego wszystkiego z powrotem? Niech się pani dobrze nad tym wszystkim zastanowi, czy warto codziennie zmagać się z takimi problemami i takimi ludźmi, zamiast żyć spokojnie, wśród normalnych ludzi w USA, pogodzić się z mężem, choćby dlatego, że tu spokojnego życia dla pani nie będzie i zrobić to dla swojej rodziny, przede wszystkim dla córki i mamy.