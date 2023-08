"Amerykańskiego snu" Agaty i Piotra Rubików ciąg dalszy. Pochwalili się, ile zapłacili za zakupy. Okazja życia? (FOTO)

Kolejne zakupy Rubików w USA. Tym razem poszli do marketu magazynowego

Kilka dni temu Agata Rubik pożaliła się obserwującym, że zaliczyła pierwszy "spadek formy" po przeprowadzce. Jeśli martwiliście się, że może to oznaczać dłuższą przerwę w insta-relacjach z Miami, to uspokajamy - wszystko wraca do normy. Pierwsze większe zakupy już co prawda za nimi, ale teraz pochwalili się kolejnymi i to w znanej sieci marketów magazynowych.