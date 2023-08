Agata Rubik tłumaczy, dlaczego robi przerwę od amerykańskich relacji: "Pierwszy poważny SPADEK FORMY"

Jakiś czas temu Agata i Piotr Rubikowie wraz z dziećmi i psem postanowili opuścić ojczyznę i osiedlić się w słonecznym Miami. Małżeństwo, a w szczególności celebrytka, na bieżąco relacjonują na Instagramie swoje perypetie związane z przeprowadzką, nie szczędząc nawet najdrobniejszych szczegółów. Ostatnio Agata narzekała na przykład na niechlujnych fachowców. Okazało się nawet, że ma pecha do "majstrów", bo felerny specjalista trafił jej się dwukrotnie.

Mimo że plotkarskie portale pisały na temat mojego niezadowolenia z remontu, to dopiero dzisiaj serio puściły mi nerwy. Rano przyszedł majster, wyjął maszynkę do polerowania i zaczął bez żadnego zabezpieczenia mieszkania polerować ścianę. W jednej chwili zrobiło się siwo od pyłu. Na szczęście byłam w domu i kazałam mu przestać. Dopiero teraz, jako tako ogarnęłam pył, a on kończył robotę ręcznie - ubolewała.