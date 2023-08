Radość u Rubików: Kupili SAMOCHÓD NA KREDYT! "Skromny, ale błyszczący" (FOTO)

Agata Rubik od prawie 15 lat jest szczęśliwą żoną Piotra Rubika. Małżeństwo doczekało się dwóch córek. Rodzina Rubików kilka tygodni temu wyprowadziła się do USA i wciąż ma sporo rzeczy do załatwienia. Żona sławnego kompozytora jest bardzo podekscytowana przeprowadzką do Stanów. Na bieżąco relacjonuje swoje nowe życie w Miami.