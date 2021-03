Anastasiya z "Warsaw Shore" o przygotowaniach do "Punchdown": "Otwierałam kokosy na Zanzibarze" (WIDEO)

Takie czasy 44 min. temu zgłoś do moderacji 32 0 Odpowiedz

Kiedyś było jakoś normalniej... Teraz mnóstwo promowania patologii. Co to wnosi do życia społeczeństwa? Zamiast promocji wynalazków, ludzi nauki etc - promuje się w trybie ciągłym lekkie, łatwe życie, często podszyte zwyczajną prostytucją. Do tego kult robienia się na cheap look - przerysowane brwi, monstrualne rzęsy czy usta, krogulcze pazury... Kobiety same się deprecjonują. Właściwie to bardzo widać w Polsce, taki Russian Look. Jedziesz na zachód czy południe i masz mnóstwo naturalnych dziewczyn. Włoszki, Francuzki, Niderlandki - bardzo rzadko noszą sztuczne rzęsy, paznokcie (zwykły czerwony lakier lub neutralny), powiększają usta... Może kiedyś się to zmieni...