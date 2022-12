Andrew Tate aresztowany za GWAŁT I HANDEL LUDŹMI. W schwytaniu kontrowersyjnego influencera pomogła... Greta Thunberg

Andrew Tate to czterokrotny mistrz świata w kickboxingu, który obecnie przebywa na sportowej emeryturze. Mieszkający w Rumunii amerykańsko-brytyjski influencer zyskał rozgłos za sprawą obraźliwych tweetów, w których głównie rozprawiał o tym, czym jest "męskość" i pozwalał sobie na obraźliwe komentarze pod adresem kobiet, za co jego profil na Twitterze został zbanowany. Przywrócono je w listopadzie, po przejęciu platformy przez Elona Muska , a samozwańczy mizogin wykorzystał ten moment, żeby przypuścić atak na aktywistkę klimatyczną Gretę Thunberg.

Mam 33 samochody - napisał we wtorek, dołączając zdjęcie, na którym tankuje luksusowe auto. Moje Bugatti ma poczwórną turbosprężarkę W16 8.0L. Moje DWA konkurencyjne Ferrari 812 mają 6,5 l v12. To dopiero początek. Podaj swój adres e-mail, abym mógł wysłać ci pełną listę samochodów z mojej kolekcji oraz informacje o tym, jak ogromne ilości (CO2 - red.) emitują.

Tymczasem dwa dni po wdaniu się z 19-letnią Szwedką pyskówkę Tate i jego brat zostali ujęci przez rumuńską policję w Bukareszcie. Mężczyźni zostaną przesłuchani przez krajowy zespół ds. przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w ramach dochodzenia w sprawie handlu ludźmi i domniemanych gwałtów. Majętny 36-latek od kwietnia tego roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, kiedy to policja zrobiła nalot na jego dom po skardze obywatelki USA, która wpłynęła na niego do ambasady amerykańskiej w Bukareszcie.

Co ciekawe, w ujęciu mężczyzn pomógł tweet kierowany do Grety Thunberg, który influencer zamieścił we wtorek, ponownie uderzając w Szwedkę. Jednemu z wpisów towarzyszyło bowiem nagranie celebryty, na którym dostrzec można pudełko od pizzy z rumuńskiej sieciówki. To utwierdziło policję w przekonaniu, że Andrew wciąż przebywa w Bukareszcie.