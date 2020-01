Tadeusz Rydzyk krytykuje "ekoterrorystów" i uderza w Gretę Thunberg: "To dziecko ma się uczyć, a nie MANIPULOWAĆ"

Nie da się ukryć, że toruński biznesmen przeżywa ostatnio najlepszy okres w swojej dotychczasowej "karierze". Na konto fundacji Rydzyka Lux Veritatis pieniądze z budżetu państwa płyną wartkim strumieniem, a na dobrostan redemptorysty i powodzenie jego licznych biznesów zmuszeni są zrzucać się wszyscy podatnicy, bez względu na to, czy są katolikami, czy nie. Kilkanaście miesięcy temu głośno było też o jednej z jego wypowiedzi, w której skromnie zażądał "miliarda albo dwóch"...

Oprócz kwestii biznesowych ojciec Tadeusz Rydzyk stara się też angażować w bieżące sprawy społeczne i polityczne. Nie ma wątpliwości, że jego poglądy można śmiało zaliczyć do kontrowersyjnych, przez co wyraźnie rozochocony redemptorysta wciąż raczy wiernych swoimi "natchnionymi" monologami na antenie Radia Maryja . Tym razem biznesmen wziął pod lupę nośny ostatnio temat ekologii .

" Co robią ci ekoterroryści, to widać bardzo wyraźnie po Puszczy Białowieskiej. Ona jest w dużej mierze zniszczona. (...) Ekoterroryści niszczyli tych ludzi, którzy są bezradni" - rozpoczął swoją wypowiedź toruński redemptorysta.

W dalszej części swojej wypowiedzi Rydzyk nie mógł ukryć wyraźnego oburzenia z powodu starań lewicy o rozszerzenie praw zwierząt. Biznesmen w sutannie co prawda nie powiedział wprost, o której partii mowa, jednak to właśnie członkowie Lewicy stanowią zdecydowaną większość Parlamentarnego Zespołu na rzecz Ochrony Zwierząt Hodowlanych .

" To się nazywa w Piśmie Świętym "sodomici" . Zachowania z ludźmi wbrew naturze... I tutaj też wbrew naturze. Wbrew naturze to jest samozagłada. (...) Przecież zwierzęta Pan Bóg dał człowiekowi, człowiek panuje nad zwierzętami - twierdzi.

Na koniec Tadeusz Rydzyk skrytykował ministra klimatu Michała Kurtykę. Wszystko z powodu zaproszenia, które wystosował do Grety Thunberg. Jak nietrudno się domyślić, redemptorysta raczej nie należy do osób, które pałają do niej szczególną sympatią...