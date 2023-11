Andrzej Chyra OBRAŻA Piotra Glińskiego po doniesieniach o nowych powołaniach w instytucjach kultury. "C**jek złamany"

Andrzej Chyra należy do gwiazd, które nie kryją się z niechęcią do rządów Zjednoczonej Prawicy. Aktor wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że partię Jarosława Kaczyńskiego należy jak najszybciej odsunąć od władzy. Ma nadzieję, że tak się stanie lada dzień.

Andrzej Chyra o sytuacji politycznej w Polsce

Polska się nam rozłazi, cofnęliśmy się o 8 lat, a może nawet więcej. Ja z polityki staram się wybierać to, co jest mi bliskie i to, gdzie czuję skuteczność działania. 4 czerwca mieliśmy pokaz pewnej skuteczności i ta skuteczność polityków po opozycyjnej stronie deprymuje wszystkich tych, którzy nie są tak skuteczni - mówił wówczas w wywiadzie dla "Wprost".