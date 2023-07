Andrzej Chyra wychwala Donalda Tuska, uderzając w PiS. Aktor pożalił się na emerytury artystów: "KLEPIĄ BIEDĘ"

Andrzej Chyra krytykuje rządzących i chwali Donalda Tuska

W ostatniej rozmowie z "Newsweekiem" 58-latek zachwalał Donalda Tuska , który jego zdaniem jest najbardziej profesjonalny w reagowaniu na to, co robi partia rządząca.

Chyra podkreślił, że do pewnego czasu, tak jak spora część znanych twarzy, nie zabierał głosu w sprawach politycznych, jednak to, co dzieje się w naszym kraju, go do tego zmusiło.