Maffashion reaguje na "lex Tusk": "Sprawy polityczne mają realny wpływ na NASZE życie!"

Maffashion o "Lex Tusk". Zaapelowała do fanów

Mimo piętrzących się wokół "lex Tusk" wątpliwości, we wtorek akt został opublikowany w Dzienniku Ustaw, w środę jego zapisy weszły zaś w życie. Do tej pory głos w sprawie kontrowersyjnej ustawy zabrało wiele osób publicznych i to nie tylko tych będących ekspertami w dziedzinie polskiego prawa czy polityki. Do medialnej dyskusji włączyli się również polscy celebryci - Kinga Rusin czy Kasia Tusk. W dzień, w którym założenia "lex Tusk" weszły w życie, sprawę postanowiła skomentować Maffashion. Celebrytka udostępniła na InstaStories opublikowaną przez Onet grafikę, na której wyliczono najważniejsza założenia kontrowersyjnej ustawy i opatrzyła ją krótkim wpisem.