Rudi Schuberth o swojej emeryturze: "Moja kwota to ŻENADA". Ile dostaje?

Ale jeżeli mają takie niskie emerytury, to znaczy, że nie pracowali uczciwie/zgodnie z prawem. Wszystko pewnie na jakieś umowy mega śmieciowe, które nie liczą się do wieku emerytalnego. Branie wszelkich fuch na czarno. Obnoszenie się bogactwem bez płacenia podatków i właściwego rozliczania się z PIT. A teraz jęki, że mało. Moja mama ma dużo większą emeryturę niż Shubert, ale nie ma 10 domów na Kaszubach. Chyba człowieku za coś musiałeś to wybudować. A my wiemy, że z lewych pieniędzy. Nie jest mi was w ogóle szkoda.