Emerytury polskich wokalistów: Maryla dostaje 1600 złotych, Piekarczyk 7 złotych. Rekordzistą jest jednak Zenek (ZDJĘCIA)

Krzysztof Cugowski według metryki jest już dawno emerytem. Jednak artysta zamierz pracować do póki zdrowie mu na to pozwoli. Wynika to z tego, że nie byłby w stanie wyżyć z wyliczonego przez ZUS świadczenia. Wokalista otrzymuje 882 zł .

Nie mam pretensji do losu, że po sukcesie, który odniosłem, teraz nie powinienem się zastanawiać, czy ja będę miał z czego żyć, gdybym przestał grać, czy nie. Zarobiłem troszkę pieniędzy, ale nawet nie porównuję się do ludzi zamożnych, bogatych. Owszem, rok, dwa przeżyję bez grania, jakoś to będzie, ale co dalej? - skomentował dla "Pomponika".