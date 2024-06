Andrzej Chyra oddaje się czułościom z tajemniczą brunetką podczas nocnej schadzki (ZDJĘCIA)

cvbn 5 godz. temu zgłoś do moderacji 264 2 Odpowiedz

Jak ci ojcowie to robią , że mają czas na randkowanie , na kolacje, na spotkania towarzyskie ? On ma małe dziecko, dużo pracuje i jeszcze ma tyle wolnego czasu, żeby imprezować, randkować. To dzięki temu, że opiekę i wychowanie dziecka zrzucają na barki jego matki, a sami żyją jak bezdzietni single. On, Antek , Chajzer, Zakościelny to ojcowie małych dzieci, którzy prowadzą bardzo intensywne życie towarzyskie.