Andrzej Chyra opowiada o walce z chorobą alkoholową: "Odzyskałem władzę nad swoim rozumem"

Andrzej Chyra opowiada o ojcostwie

Ojcostwo to stan odmienny, kiedy nagle pojawiają się emocje i wyzwania, których wcześniej nie było. To też oddanie i ofiarność, ale i paliwo. Może jest to też taki trochę eliksir młodości – mówił artysta w "Kulisach sławy".