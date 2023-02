Magdalena Cielecka i Andrzej Chyra kiedyś byli parą! Oto historia ich BURZLIWEGO związku (ZDJĘCIA)

Magdalena Cielecka i Andrzej Chyra. Dlaczego się rozstali?

Para długo nie potrafiła spojrzeć prawdzie w oczy i pogodzić się z faktem, że ich - zdaniem wielu - toksyczna miłość nie rokuje dobrze na przyszłość i dla własnego dobra powinni się rozstać. Cielecka nie zdecydowała się na porzucenie gwiazdora nawet wtedy, gdy w 2005 roku do mediów trafiły zdjęcia, na których aktor całuje się namiętnie z tajemniczą kobietą. Czara goryczy przelała się dopiero trzy lata później. To wtedy Magda i Andrzej ogłosili koniec związku, którego powodem miała być przede wszystkim "słabość" gwiazdora do płci przeciwnej.