Andrzej Duda, Joe Biden, Wołodymyr Zełenski... tak kiedyś wyglądali znani politycy. Przystojniacy? (ZDJĘCIA)

Wszyscy wiemy, że czas działa na naszą niekorzyść i proces starzenia się robi swoje, przez co większość przywódców narodów na fotografiach z młodości jest dziś trudna do rozpoznania. Andrzej Duda miał w czasach szkolnych charakterystyczną fryzurę "na Mareczka Mostowiaka" z "M jak miłość" i mocno zarysowaną szczękę. Joe Biden był kilka dekad temu właścicielem gęstej czupryny i nieco krzywych zębów, które z czasem wymienił na szereg śnieżnobiałych licówek. Za to prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, lata przed rozpoczęciem kariery w polityce miał "look" na nonszalanckiego buntownika: włosy miał zaczesane do tyłu, w jego uchu błyszczał złoty kolczyk, a na twarzy malował się zawadiacki uśmiech.