Andrzej Duda na celowniku kabareciarzy. Zażartowano z jego SŁABOŚCI do Roksany Węgiel. Śmieszne czy niesmaczne?

Mariokrak 4 min. temu

To jakiś mały cud chyba, że tv Polsat pokazuje kabarety, które krytykują tę przez nich kochaną władzunię !!! Niesamowite, bo tak się już oddali tej władzy, że nawet bez przerwy pokazują prezesa kochanej przez nich partii w uwielbieniu i we wszystkich przedstawieniach, bo to gwiazda wyborcza jest a ja nie oglądam już tej tv jaki nie czytam Interii !!!