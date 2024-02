Andrzej Duda świętuje walentynki z Agatą. W romantycznym wpisie zrobił DWA BŁĘDY (FOTO)

Andrzej Duda niewątpliwie nie mógł ostatnio narzekać na nadmiar wolnego czasu. Prezydent niedawno wrócił do kraju z trwającej pięć dni podróży do Afryki Wschodniej, podczas której wraz z żoną Agatą odwiedził Kenię, Rwandę oraz Tanzanię. We wtorek Duda wziął zaś udział w posiedzeniu Rady Gabinetowej i wówczas wraz z premierem i członkami rządu rozmawiał m.in. o energetyce jądrowej czy CPK. Nie sposób także zapomnieć o głośnym wywiadzie, którego na początku lutego prezydent udzielił Krzysztofowi Stanowskiemu i Robertowi Mazurkowi z Kanału Zero. W natłoku codziennych obowiązków głowie państwa wciąż udaje się jednak wygospodarować nieco czasu dla siebie.