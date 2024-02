Andrzej Duda w sportowym wdzianku apeluje do rodaków: "CZAS RUSZYĆ SIĘ Z KANAPY, przestać patrzeć w ekran i czekać na obiad" (FOTO)

Wywiad Andrzeja Dudy dla Kanału Zero odbił się po sieci szerokim echem. Wszystko oczywiście za sprawą, zdaniem niektórych, zbyt łagodnych pytań Robert Mazurka i Krzysztofa Stanowskiego. Teraz prezydent, publikując w sieci najnowsze zdjęcie z wycieczki do lasu, podziękował wszystkim, którzy mieli mu coś miłego do przekazania po wspomnianej rozmowie.