Andrzej Duda wydał oświadczenie ws. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika: "Wszczynam postępowanie UŁASKAWIENIOWE"

Panie przyszły do mnie, prosząc o rozmowę na temat sytuacji, w jakiej są. [...] Na prośbę pań wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. To procedura podjęta w trybie prezydenckim; pierwsze kroki kieruje do Prokuratora Generalnego. Wnioskuję, aby Panowie w trybie natychmiastowym zostali zwolnieni z więzienia. Wierzę, że uspokoi to także niepokoje, które są w naszym państwie - powiedział Andrzej Duda podczas wystąpienia.