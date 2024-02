Andrzej Duda wylewa siódme poty na siłowni i apeluje do Polaków: "Spróbujcie, zachęcam" (ZDJĘCIA)

cynik333 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Cóż. Kiedy TVP była w łapach PiS jakoś nie namawiał od odejścia od urządzenia do dobrowolnego prania mózgu (nigdy nie miałem telewizora). Ludziom co twierdzą że nie mają czasu na trening odpowiem że starczy 3x w tygodniu po 30 minut. Tyle trwa jeden film (bez reklam pomiędzy). Tym co twierdzą że nie maja sił na sport, odpowiem że nie maja bo nie uprawiają sportu. U mnie praca fizyczna to ok. 35 tys kroków tygodniowo, inna aktywność ok. 20-30 tys kroków do tego ok. 35-50 km biegania w tygodniu. Od kiedy jest bieganie mam znacznie więcej sił...i praca znacznie mniej męczy...