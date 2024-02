Harry WRÓCI do pełnienia obowiązków królewskich pod jednym warunkiem. Wszystko zależy od króla Karola

Od początku związek księcia Harry'ego z Meghan wzbudzał mnóstwo kontrowersji. Aktorka, będąc rozwódką pochodzącą z rozbitej rodziny niezbyt wpisywała się w oczekiwania osób, którzy mieli swoje wyobrażenia dotyczące przyszłej żony księcia. Ostatecznie Amerykanka wniosła do rodziny królewskiej sporo świeżości, co spodobało się młodszym pokoleniom. Niestety jednak z powodu licznych konfliktów 20 miesięcy po ślubie w 2020 roku Harry i Meghan ogłosili, że chcą zrezygnować z pełnienia obowiązków rodziny królewskiej oraz wyprowadzają się z Wielkiej Brytanii.

Mimo że od 2020 roku mówi się o konflikcie Harry'ego z rodziną, to zdaje się, że cała sytuacja złagodniała w obliczu choroby nowotworowej króla Karola III. Doszło nawet do tego, że 39-latek pojechał do ojczyzny by spotkać się z chorym ojcem. To jednak nie wszystko, Harry miał być również otwarty na spotkanie ze swoim bratem. Teraz mówi się, że niesforny książę jest gotowy wrócić na brytyjski dwór królewski.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Książę William zwiedza Warszawę

Książę Harry może wrócić do pełnienia obowiązków królewskich

Jak podaje portal "PageSix", Harry jest skłonny wrócić do królewskich obowiązków, pod warunkiem, że poprosiłby go o to król Karol III.

Trudno mi uwierzyć, że gdyby ojciec poprosił go o pomoc, to Harry by odmówił. Myślę, że by spróbował. Nie sądzę, żeby było to coś, o co Harry poprosiłby sam - zdradziła dziennikarzom osoba z bliskiego otoczenia Harry'ego.

To jednak nie wszystko. Według informacji, do których dotarła redakcja "PageSix", już jakiś czas temu 39-latek chciał pojednać się z rodziną królewską. Przypomnimy również, że ostatnio Harry udzielił wywiadu dla "Good Morning America", w którym podkreślił, że kocha swoją rodzinę, a choroba tylko wzmacnia więzi.

Szykuje się powrót?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.