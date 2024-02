Rzecznik Pałacu Buckingham reaguje na spekulacje o chorobie króla Karola III. Wydał oświadczenie

Jak przekazał na początku lutego Pałac Buckingham, król Karol III zdecydował się upublicznić informację o swej chorobie, by zapobiec ewentualnym spekulacjom. Jako że rodzina królewska nie ujawniła zbyt wielu szczegółów stanu zdrowia władcy, w sieci nie brakuje teorii spiskowych na ten temat. Okazuje się jednak, że rozważania użytkowników TikToka to nie wszystko. W sieci zaczęły już nawet pojawiać się... książki opisujące walkę króla z chorobą.

W sieci pojawiły się fałszywe biografie króla Karola III. Pałac Buckingham zabrał głos

Według ustaleń brytyjskiego serwisu wszystkie wspomniane książki zostały napisane przez nieznanych autorów, których nazwiska są niemożliwe do zweryfikowania. Jak zaznacza serwis, na wykorzystanie do ich stworzenia sztucznej inteligencji wskazuje m.in. fakt, iż pojawiły się w nich stwierdzenia, które nigdy nie zostały potwierdzone przez Pałac. Jakby tego było mało, jednak z "biografii" trafiła do sprzedaży 5 lutego - czyli dokładnie w dzień, gdy wydano oświadczenie o chorobie króla.