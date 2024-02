Książę Harry otworzył się na temat relacji z ojcem. Wspomniał też o nowotworze króla Karola III. "Choroba ZBLIŻA rodziny"

Jakiś czas temu media obiegła informacja, że u króla Karola III zdiagnozowano raka. Monarcha niemal natychmiast rozpoczął leczenie i na jakiś czas udał się na zasłużony urlop. Wiadomość o jego chorobie bardzo zmartwiła Harry'ego , który natychmiast udał się do Londynu, aby spotkać ojca.

Niestety mimo dobrych intencji syna, sam Karol III miał być niezadowolony z tej niespodziewanej wizyty. Jak twierdzi autor książki "Nasz król: Karol III", Robert Jobson, 75-latek nie był zachwycony faktem, że Harry postawił go przed faktem dokonanym i nieproszony przyleciał do Londynu.

Książę Harry w końcu wypowiedział się na temat choroby ojca

Na łamach "Good Morning America", młodszy syn króla, postanowił opowiedzieć, jak wyglądała jego podróż do Wielkiej Brytanii na spotkanie z ojcem.

Kocham moją rodzinę. Jestem wdzięczny za to, że mogłem wsiąść do samolotu, polecieć do niego i spędzić z nim czas - powiedział książę Harry w rozmowie z Willem Reeve.