Andrzej Duda z żoną pozdrawiają uczestników Orszaku Trzech Króli. Ekspertka ocenia stylizację Agaty Dudy: "Ani bardzo źle, ani dobrze. ZERO EMOCJI"

Niewybredne dowcipy w stosunku do kobiet to swoisty znak firmowy prezydenta IIIRP Bronisława Komorowskiego. Kilka z wielu przykładów: 1. – „Wielkie dzięki, ale przyznam, że gdy tyle pań dokoła, nie wybory mi się marzą, ale inne kwestie zgoła” - błysnął Komorowski jeszcze w kampanii wyborczej. 2. W czasie spotkania ze studentami w Rzeszowie mowa była o uprawnieniu kobiet i mężczyzn. Komorowski tłumaczył, że równouprawnienie owszem jest ważne, ale trzeba pamiętać, że są zajęcia nieodpowiednie dla pań. Jako przykład podał anegdotę: - Gdy byłem wiceministrem obrony narodowej pojechałem do Danii. Tam chciałem koniecznie zobaczyć statek marynarki, na którym służyły także kobiety. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego taka sytuacja nie budzi tam żadnych problemów. No i w końcu mnie tam zawieźli i pokazali. Wtedy zrozumiałem. Dunki nie są najpiękniejszymi kobietami, ale to były... kaszaloty - śmiał się. 3. Podczas dyskusji z kontrkandydatem Radosławem Sikorskim Komorowski stwierdził, iż popiera finansowanie przez państwo zabiegu in vitro, ale „tylko wtedy, gdy jest szansa, że się urodzą dzieci zdrowe i będą dobrze wychowane na dobrych obywateli”. Ciekawe, co by powiedział, gdyby poczęci w ten sposób obywatele okazali się źle wychowani. 4. Na Uniwersytecie Śląskim tak tłumaczył powolne wprowadzanie reform przez rząd PO: - To tak, jak zawsze pytają obcokrajowcy: dlaczego całujemy kobiety w rękę? Ja odpowiadam: Od czegoś trzeba zacząć – mówił… 5. Mówiąc o relacjach polsko-amerykańskich polski prezydent podkreślił: - Fundamentem tych relacji jest umiłowanie - amerykańskie i polskie - wolności. Jeśli mamy razem iść na wielkie polowanie, to najpierw musimy mieć pewność, że nasz dom, nasze kobiety, nasze dzieci są bezpieczne - powiedział Komorowski. - Wtedy też lepiej się poluje - dodał.