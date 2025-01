Andrzej Grabarczyk o odejściu Barbary Bursztynowicz z "Klanu": "Nic nie wskazywało na to, że nas opuści. Mogła poczuć się zmęczona"

Co jak co, ale to ich malzenstwo w serialu to mialo niezle wzloty i upadki: zdrada Jerzego, upadek jego biznesow, zdrada Eli (prawie go porzucila dla "Faraona" czyli Malickiego :)), potem znowu rozstanie, wyprowadzka Jerzego, potem pechowo wybuchlo mu mieszkanie i znowu wrocil z podkulonym ogonem do Eli i jej apteki... A w miedzyczasie odnalazla mu sie mlodsza przyrodnia siostra (ktora Ela wziela pod opieke), kultowa scena z siekiera, meteoryt na dachu, uff... Na pewno sie tam na Sadybie nie nudzili :)