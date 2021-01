Andrzej Grabowski wspomina Ryszarda Kotysa: "Człowiek legenda, aktor legenda"

Żal, żal, żal. Nic więcej powiedzieć nie mogę, no bo cóż więcej można powiedzieć? Jeszcze trzy lata temu nikt by nie powiedział, że Rysiek ma 85 lat - wspomniał Grabowski. Rewelacyjnie wyglądał, rewelacyjnie się ruszał, z rewelacyjnym umysłem, wszystko to, co cechuje zdrowego i w pełni sił mężczyznę i aktora.

Był taką jasną postacią. Nauczył mnie szybkiej puenty, inteligentnej riposty i tego, aby siedzieć cicho, kiedy nie ma się nic do powiedzenia. Bo Rysiu przeważnie milczał... ale za to jak pięknie milczał. A jak już się odezwał, to słowa spadały tam, gdzie chciał. Ach jakiż on był błyskotliwy. Wszyscy znają go z ekranu, z ostatniej roli Paździocha, i można by przypuszczać że był "Paździochowaty", bo ludzie kojarzą aktora z Jego rolą. Nic z tego. Rysiu był odwrotnością swojej postaci. I dlatego była to kreacja.