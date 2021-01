Ryszard Kotys nie żyje. Wspominamy życie i karierę serialowego Mariana Paździocha ze "Świata według Kiepskich" (ZDJĘCIA)

Emery 54 min. temu zgłoś do moderacji 108 3 Odpowiedz

To smutne i jest mi przykro, że o wybitnych aktorach, pisarzach, piosenkarzach, ludziach którzy do czegoś doszli ciężką pracą piszecie dopiero po ich śmierci. To pokazuje tylko jak nisko upadł świat. Spoczywaj w pokoju Panie Paździoch.