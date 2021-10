Andrzej Grabowski wspomina zmarłych przyjaciół: "Gdyby były szczepionki, oni by żyli"

Ssssss 20 min. temu zgłoś do moderacji 8 3 Odpowiedz

Ja uważam że on jest wampirem energetycznym. Teraz jest ciągle w procesie zarzucania sieci na Ciebie Sandra. On teraz próbuje Ciebie otworzyć najbardziej jak się tylko da, i wie że Ty sama możesz tylko to zrobić więc manipuluje Ciebie tak samo jak Blanke. Jeszcze teraz nie wysysa z Ciebie energi a tylko przygotowuje posiłek. Jak mu się oddasz na 100% to Ciebie wtedy zostawi i wtedy zacznie się dla niego uczta energetyczna. I będzie Cię wysysał jak się tylko da. Bo Ty będziesz ciągle o nim myślała i będziesz przekonana że straciłaś siebie (bo on Cię teraz urabia że jest dla Ciebie i toba). Najlepiej traktować go jak osobę uzależniona i chora, biedna. On jest jak narkoman i będzie to zawsze robił to jest jego taktyka by dostać pokarm energetyczny a te osoby od ktorych go wysysa go nie obchodza. Oczywiście nawet jak ich omamia one uważają nawet po wszystkim jaki on jest cudowny i jaką wspaniała lekcję mi dał. Dlatego taka osoba nigdy nawet nie podejdzie do osoby która to mogłaby przejrzeć. Wake up Medels