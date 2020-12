Przyjaciele nie mogą się pogodzić ze śmiercią Piotra Machalicy. "COVID-owi jest ZA MAŁO, że zamknął teatry"

Agnieszka 32 min. temu zgłoś do moderacji 16 19 Odpowiedz

Covid zamknął teatry. Koniec Świata! A nie przypadkiem nasz nieudolny rząd wprowadza te niepotrzebne i nie trzymające się kuoy obostrzenia? To teraz można ich już za wszystko usprawiedliwiać covidem? Zamknąłem Ci firme, nie masz za co żyć dla Twojego dla twojego dobra bo przecież jest covid! Masz przyjąć syfiastą nieprzebadaną szczepionkę bo inaczej nie kupisz chleba i bedziesz obywatelem drugiej kategorii ale to dla Twojego dobra! Na ile jeszcze ludzie się zgodzą!!!!!