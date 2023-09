Andrzej i Agata Dudowie na ARCHIWALNYCH zdjęciach. Internauci twierdzą, że Kinga to kopia pierwszej damy (FOTO)

Andrzej Duda jest jednym z tych polityków, którzy są aktywni w social mediach. Nie ogranicza się jednak jedynie do publikowania materiałów ukazujących go "w pracy", tj. podczas publicznych przemówień czy spotkań z przedstawicielami innych państw. Prezydent niekiedy pozwala sobie na nieco więcej prywaty i np. "polajkuje" zdjęcie którejś z celebrytek. Swego czasu głośno było o jego słabości do Roksany Węgiel.