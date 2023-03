Andrzej Nejman znów ma kłopoty. Ujawniono, że KUPIŁ mieszkanie, które fundacja jego żony WYNAJĘŁA Teatrowi Kwadrat...

Pracownicy Teatru Kwadrat domagali się rozpisania konkursu na nowego dyrektora

Mimo że wówczas pracownicy Teatru Kwadrat mieli domagać się rozpisania konkursu na nowego dyrektora, to stołeczne Biuro Kultury poinformowało, że prezydent, póki co nie planuje ogłaszać nowego konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Kwadrat. W świetle nowych ustaleń "Gazety Wyborczej" ta kwestia ma się podobno zmienić, bo w sprawę Nejmana zaangażował się już Rafał Trzaskowski. Tym razem chodzi jednak o... mieszkanie, a raczej wynajem lokum, które należy do fundacji jego żony.

Afera mieszkaniowa z Andrzejem Nejmanem w tle

Dziennikarze "Gazety Wyborczej" poinformowali, że fundacja założona przez żonę aktora Małgorzatę Nejman wynajmuje Teatrowi Kwadrat mieszkanie, "które należy do dyrektorskiego małżeństwa". Instytucja do 2010 roku miała swoją siedzibę w gmachu przy ul. Czarneckiego. Po latach musiała się jednak z niego wynieść, znajdując tymczasową siedzibę w Klubie Garnizonowym. Następnie teatr przeniesiono do kamienicy przy ul. Marszałkowskiej w samym centrum Warszawy. Zaplecze administracyjne okazało się jednak niewystarczające, więc by wszystkich udało się pomieścić - Andrzej Nejman wynajął trzy znajdujące się w tym samym bloku mieszkania i przerobił je na biura. Jak informuje "Gazeta Wyborcza", pojawiło się jeszcze czwarte mieszkanie w tym samym budynku, które finalnie zostało zakupione przez teatr. Teraz dziennikarze ujawnili, że jeden z wynajmujących lokali należy z kolei do... fundacji Małgorzaty Nejman.