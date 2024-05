Andrzej Piaseczny apeluje do polityków o zajęcie się sprawą związków partnerskich: "BOJĄ SIĘ łatki tęczowych"

ZROZUMCIE 19 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

Jako heteroseksualny katolik jestem DYSKRYMINOWANY we własnym kraju, bo ciągle mi ktoś wmawia, że nie jestem gotowy na pary jednopłciowe. Tak długo mi to WMAWIAJĄ, że dotarło do mnie, że RZECZYWIŚCIE NIE JESTEM NA TO GOTOWY i przez to jestem dyskryminowany. Kłamstwo powtarzane 100 razy, STAŁO SIĘ PRAWDĄ. A wcześniej było mi wszystko jedno.