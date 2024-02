Te gwiazdy dokonały COMING OUTU: Michał Szpak, Andrzej Piaseczny, Joanna Okuniewska... (ZDJĘCIA)

Trudne to cholernie - usiąść i powiedzieć temu 16-latkowi nagle: 'Słuchaj no, mama jest lesbijką. (...) Zapytałam, czy wie, co to w ogóle jest coming out. "Tak, wiem" - odpowiedział z taką pewnością, jakby przeżył ich tysiące. Gadaliśmy trzy godziny, ja płakałam: "Wiesz, Bruno, nie wiem, jak to będzie, strasznie mi przykro, że musisz to znosić i na dodatek jeszcze w tym kraju". Dałam mu całkowitą wolność, powiedziałam, że może mnie uznać za idiotkę, albo stwierdzić, że nie jest w stanie tego znieść. A on był po prostu jak mały Budda - podsumowała.