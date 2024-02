Biznesmen i medalista olimpijski dokonał COMING OUTU! "Chciałbym czuć się wolny w KAŻDYM ASPEKCIE ŻYCIA"

W kryzysie środka życia, kiedy wychodziłem z klubu "trójka z przodu" i dołączyłem do grona czterdziestolatków, pomyślałem, jakie ciężary chciałbym zdjąć z siebie na kolejną dekadę - przyznał. Może będę miał już ciut mniej energii, być może będę potrzebował więcej snu w życiu, może zacznę tęsknić za młodością… ale jednocześnie chciałbym, żeby to była fajna dekada. Chciałbym być szczęśliwy. Chciałbym czuć się wolny w każdym aspekcie życia, nie tylko tym finansowym. Więc tak, chcę powiedzieć to, czego pewnie się domyślasz: jestem gejem!