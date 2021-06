Andrzej Piaseczny komentuje pocałunek muzyków Maneskin i uderza w polską władzę: "Rządzą nami SZALEŃCY" (WIDEO)

W tym miejscu to niej jest pierwszy taki apel. Pamiętamy koncert Eltona Johna, który kilka ładnych lat temu z tego samego miejsca apelował o równość i zrozumienie. Więc oczywiście wszystko fajnie dzisiaj i jeśli apele tego rodzaju nie wystarczą, to po prostu trzeba je powtarzać - stwierdził Piasek.

W tej sytuacji mogę powiedzieć tylko tyle: masz prawo wyborcze? Głosuj, wybieraj innych ludzi. To wszystko zależy od nas. (...) Nie chcę powiedzieć albo głosuj na tych, czy na tych. Chcę powiedzieć, że teraz, kiedy rządzą nami szaleńcy, jest dobry moment, żeby pytać innych: "Ok chcesz wygrać wybory? Powiedz, co masz mi do zaproponowania" (...) - tłumaczył.