Andrzej Piaseczny ma koronawirusa i trafił do szpitala. "Wolałbym się w tym stanie w ogóle nie pokazywać"

Ludzie ogarnijcie się tyle hejtu, przerażająca jest też głupota niektórych ludzi co uważają że COVID to ściema ja zapraszam takie osoby na wolontariat do szpitali gdzie leżą chorzy na COVID jak by zobaczyli cierpienie tych chorych osób to jestem pewny że po chwili by uciekli i wtedy może by tak nie cwaniakowali że nie ma wirusa