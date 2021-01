Andrzej Piaseczny o skandowaniu "j*bać PiS, j*bać biedę" na urodzinach: "Nie chcę się wybielać. NIE ODWOŁUJĘ NICZEGO"

Alina 3 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Bardzo go lubię, w programie wnosi fajna atmosferę i jest miły. Myślę że super wychodzi mu rozmowa z uczestnikami, potrafi zagandac, rzucic fajnym żartem, ale wybryk z urodzin był nie w porządku. Czy powinni go zwolnić z programu? Nie wiem, ale też uważam że skoro już pracuje tam to nie powinien wtrazac swoich opinii politycznych na niekorzyść partii. A druga strona medalu to jakich znajomych ma skoro z prywatnie imprezy udostępniają film do Internetu. Karygodne. To był błąd ale tez to był incydnent z prywatnej imprezy która nie powinna ujrzeć światła dziennego.