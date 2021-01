Fani "The Voice Senior" bronią Andrzeja Piasecznego: "Odejdzie Piasek, ja odejdę od telewizora"

Chociaż tuż po imprezie na Andrzeja Piasecznego spadła fala krytyki, wygląda na to, że wokalista nie przejmuje się zbytnio niepochlebnymi komentarzami. Nieco bardziej zmartwieni głośnymi urodzinami Piaska okazali się jednak przedstawiciele Telewizji Polskiej, którzy otwarcie potępili jego "wulgarne i gorszące zachowanie". W oficjalnym oświadczeniu stacji podkreślono też, że afera z udziałem wokalisty może mieć wpływ na jego przyszłość w kolejnych produkcjach stacji. Nic więc dziwnego, że fani Piasecznego już teraz obawiają się, że TVP może pozbawić go posady jurora w The Voice Senior.

"Odejdzie Piasek, odejdę ja od telewizora. Andrzeju, życzę szczęścia", "Bez Andrzejka nie będę oglądała", "Ten program siądzie, jakby zabrakło w jury Andrzeja. On tam dźwiga całe towarzystwo do góry", "Jak wyrzucą Andrzeja to będzie mega strata dla programu. Jest profesjonalistą", "Najlepszy juror, tylko dla Piaska ogląda się ten program, z chwilą usunięcia go z tego programu ja na pewno już nie będę oglądała...."