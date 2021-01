Telewizja Polska ODPOWIADA na huczne urodziny Andrzeja Piasecznego: "TVP nie akceptuje wulgarnych i gorszących zachowań"

W minioną środę Andrzej Piaseczny skończył 50 lat. Z tej okazji przyjaciele zorganizowali mu małą imprezę, o której już dzień później zrobiło się wyjątkowo głośno. Jak się szybko okazało, wśród gości Piaska znaleźli się między innymi Nergal oraz Majka Jeżowska. To właśnie oni uraczyli Andrzeja wyjątkowym prezentem w postaci "nieocenzurowanej" przeróbki jednej z jego piosenek, śpiewając, że "nieobce mu są dragi i picie". Ale to jeszcze nie wszystko, bo przy okazji wznoszenia toastu sam Piaseczny, jak i jego goście hucznie skandowali również "j*bać PiS i Konfederację".

Co jednak najciekawsze, teraz sprawą 50. urodzin Andrzej Piasecznego zainteresowała się Telewizja Polska , czyli pracodawca imprezowego Piaska. W przesłanym do portalu WPolityce.pl oświadczeniu Centrum Informacyjnego TVP czytamy:

Telewizja Polska nie akceptuje wulgarnych i gorszących zachowań, w tym takich, jakie zaprezentował ostatnio Andrzej Piaseczny. TVP wyraża ubolewanie, że do takiego poziomu mogła zniżyć się osoba zaproszona do udziału w programie telewizji publicznej. Decyzje programowe Telewizji Polskiej wynikają z oczekiwań widzów pragnących oglądać kolejne sezony ulubionych przez nich talent show. Incydenty z udziałem pojedynczych angażowanych do tych programów artystów nie mogą powodować wstrzymania emisji już nagranego sezonu danego formatu. Byłoby to zastosowaniem odpowiedzialności zbiorowej, gdzie za chamski wybryk 1 osoby ukarane zostałyby setki innych uczestniczących w programie i jego przygotowaniu oraz miliony widzów przed telewizorami.