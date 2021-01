"Niegrzeczny" Andrzej Piaseczny hasa po śnieżnych zaspach i dzieli się przemyśleniami: "Cały show biznes na Zanzibarze..."

Andrzej Piaseczny dość niespodziewanie stał się ostatnio bohaterem tabloidów. Powściągliwy muzyk, który przez ostatnie lata ograniczył zawodową działalność do jurorowania w programach TVP, "odpiął wrotki" na swoich 50. urodzinach. Piosenkarz zaczął skandować "Je*ać biedę! Je*ać PiS i Konfederację i wszystkich, ku*wa, tam, co tego..." , a życzliwi goście opublikowali jego popisy na Instagramie. Sporym zaskoczeniem dla opinii publicznej był też fakt, że Piasek imprezuje z kontrowersyjnym Nergalem i gwiazdą muzyki dziecięcej Majką Jeżowską .

Wygląda na to, że po 50-tce Piasek nabrał nowej energii i nawet ucieszyło go całe zamieszanie... Teraz z uśmiechem na ustach postanowił przemówić do swoich followersów na Insta, a filmik opisał rubasznie: "Andrzej niegrzeczny na lokdałnie".