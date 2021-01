Nergal broni Andrzeja Piasecznego i jego "j*bać PiS": "To niemalże ZWROT GRZECZNOŚCIOWY"

Henri 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Pan broni Piaska?? Niech Pan broni siebie, bo co to za kumpel, który coś co może zhańbic kolegę wrzuca do sieci. Towarzystwo trzeba sobie umieć dobierać Panie Andrzeju. Mądrzy ludzie to co robią na imprezie, wychodząc, zostawiają za drzwiami, a nie wrzucają do sieci. Panie Darski pan zrobił koledze lwią przysługę, po prostu świństwo. Ja dlatego mam mało kumpli, ale za to oddanych.